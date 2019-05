Hütten

Propst Sönke Funck hatte nicht nur ein Grußwort des Kirchenkreises zu dieser Jubiläumsfeier im Gepäck, sondern noch eine Überraschung, jedenfalls für den sichtlich erfreuten Klaus Sell, Vorsitzender der Kirchengemeinderates in Hütten: Sell bekam das Ansgarkreuz verliehen. Das hatte der Kirchengemeinderat erfolgreich vor Sell verborgen.

Bereits seit 1996 ist Sell im Kirchengemeinderat aktiv (damals noch Kirchenvorstand) und hat in dieser Zeit mehrere Aufgaben und Ämter übernommen: Diverse Ausschüsse, Vorsitz des Kirchengemeinderates, Synodaler im Kirchenkreis und in der Nordkirche, Mitglied des Kirchenkreisrates.

Propst ehrte alten Weggefährten

Das Wirken von Klaus Sell in diesen 23 Jahren umschreibe, so Funck, „zusammen genommen das, was die Urkunde zum Ansgarkreuz meint mit ‚großem persönlichen Einsatz in der kirchlichen Arbeit, vorbildlicher Förderung der Kirche, ihrer Werke und Einrichtungen sowie beispielhaftem Eintreten für einen tätigen christlichen Glauben in der Öffentlichkeit‘.“

Es war Funck anzusehen, dass ihm die Verleihung auch eine persönliche Freude war: Er war von 1993 bis 2010 Pastor in Hütten, bevor er Propst im Kirchenkreis wurde. Bis auf seine ersten drei Jahre hatte er also auch immer eng mit Klaus Sell zu tun.

