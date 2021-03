Eckernförde

Neblig und kühl ist der Vormittag. Doch Axel Koslowski aus Olpenitz hat sich auf den Weg nach Eckernförde gemacht. „Ich konnte es nicht abwarten“, gesteht der ältere Herr. Farbe, Licht und Blüten, das biete schon einen Vorgeschmack auf Frühling. Koslowski packt seinen Einkaufswagen mit bunten Primeln voll. „Links und rechts von meiner Haustür stehen Töpfe, die sollen frisch bepflanzt werden“, erzählt er. Und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Ich bin Blumen-Fan“.

Baumarkt-Teil nur mit Abholservice

Auch Andrea Ehlert treibt es am Montag in das Gartenbaucenter. Dabei sei die Idee spontan entstanden. Primeln für den Balkonkasten ersteht sie ebenso wie vier Buchsbäumchen, die eine Lücke in der Hecke füllen sollen. Blumenerde komplettiert ihr Pflanzpaket. Dass nur das Gartenbaucenter geöffnet ist, der Baumarkt-Teil aber für private Kunden lediglich einen Bestell- und Abholservice bietet, trifft bei manchen Kunden auf Unverständnis. Leon Le, der in Waabs eine Gaststätte betreibt, hätte neben Rindenmulch gerne auch nach Holz und Farbe geschaut. „Leider hab’ ich den Gewerbeschein vergessen“, sagt er. Denn ausgewiesene Gewerbetreibende dürfen den Baumarkt-Teil betreten.

Kundenströme in Eckernförde wurden entzerrt

„Für manche Kunden ist es schwer zu verstehen, dass sie neben dem Gartenbedarf nicht gleich noch die benötigte Schraube einpacken können“, sagt Geschäftsleiter Lehrke. „Das haben wir uns aber nicht ausgedacht, das ist die Vorgabe“, erläutert er. Wer dennoch etwas aus dem Baumarkt benötigt, kann anrufen und das Gewünschte an der Rückseite des Gebäudes abholen. „Wir haben auf diese Weise beide Kundenströme – Gartenbaucenter und Baumarkt-Abholer – entzerrt“, sagt Lehrke.

Saisonvorbereitungen in aller Kürze

Für den Hagebaumarkt war es eine Kraftanstrengung, in der Kürze der Zeit das Gartenbaucenter wieder „hochzufahren“. Normalerweise werden zwei Monate für die Vorbereitungen auf die Saison benötigt. „Wir leben momentan von Woche zu Woche“, so der Geschäftsleiter. „Aber ich glaube, wir haben das gut hingekriegt.“ Schwierigkeiten könnte es nach seinen Angaben eher mit manchem Waren-Nachschub geben, wenn viel gekauft werde. Denn die Container-Kapazitäten für internationale Transporte seien knapp. „Deshalb haben wir erst einmal bestellt, was wir konnten“, sagt Lehrke.

Maximal 200 Kunden gleichzeitig im Gartenbaucenter

Um das Gartenbaucenter wieder anzufahren, ist bei Hagebau die Kurzarbeit vor zwei Wochen für diesen Bereich aufgehoben worden. Mehrere Kassen sollen geöffnet sein, um unnötige Warteschlangen zu vermeiden. Denn auch Camping-Artikel, Angelbedarf, Grill-Sortiment und Gartenbaustoffe dürfen wieder frei verkauft werden. Maximal 200 Kunden gleichzeitig sind für das 2500 Quadratmeter große Gartenbaucenter zugelassen. Ein elektronischer Kundenzähler am Eingang weist per Display auf die aktuellen Besucherzahlen hin und stoppt mit einem Warnsignal, wenn das Limit erreicht ist. Bei Sonne, wärmeren Temperaturen und am Wochenende könnte es dazu kommen. Dann müssen sich Kunden etwas in Geduld üben.