Schwedeneck

Die Gemeinde Schwedeneck hatte zwar am Sonntagvormittag einen Teil des Großparkplatzes im Ortsteil Surendorf geöffnet. Doch der Boden war noch gefroren, taute in der Sonne an. Durch die Befahrung litt der schmierig werdende Untergrund, sodass der Parkplatz gegen kurz nach 12 Uhr wieder geschlossen wurde, erklärt Bürgermeister Sönke Paulsen.

Schwedenecker Bürgermeister regelte den Verkehr

Er war vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Die Gemeinde veranlasste eine Durchsage im Verkehrsfunk, damit Besucher Surendorf nicht mehr anfahren. Der Andrang in den Nachbargemeinden Strande und Noer dürfte ähnlich gewesen sein.

Auch die Surendorfer Seestraße war schon frühzeitig am Rand zugeparkt, ebenso die Schwedenecker Ortsteile Jellenbek und Stohl. „In Dänisch Nienhof wird es wohl ähnlich gewesen sein“, erklärt Sönke Paulsen. Das Wetter sei ja auch einfach traumhaft.

Die meisten Besucher in Surendorf reagieren verständnisvoll

Im Großen und Ganzen hätten die Menschen zudem verständnisvoll reagiert. „Unfassbar: Zu dieser Jahreszeit habe ich so etwas noch nicht erlebt“, sagt der Schwedenecker Bürgermeister: „Wie in der Hochsaison.“

Das Thema Parkplatz beschäftigt die Gemeinde auch am Montag im Touristikausschuss: Dort geht es unter anderem um die Erweiterung von Parkplatzflächen, um Ortsteile zu entlasten.

Gemeinde Schwedeneck will mehr Parkraum schaffen

In Surendorf soll eine zusätzliche Fläche geschaffen und mit einem Parkschein-Automaten versehen werden. Der Stohler Parkplatz soll besser hergerichtet werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Turnhalle in Surendorf.