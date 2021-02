Neu in diesem Jahr - App an den Strand! Strandkörbe in Eckernförde öffnen per Smartphone

Zur kommenden Saison will Eckernförde ein digitales Schlosssystem für alle frei vermietbaren Strandkörbe einführen. Die Sonnensessel können dann online gebucht und per App geöffnet werden. Zudem gibt es eine gute Nachricht für alle Strandkorb-Mieter aus Eckernförde.