Notfallaufnahme schnell wieder öffnen

Kritik am derzeitigen Zustand übte der Waabser Bürgermeister Udo Steinacker ( CDU) auf der Sitzung des Hauptausschusses des Amtes Schlei-Ostsee in Eckernförde. Patienten müssen nach Rendsburg oder Kiel fahren. Die Notfallaufnahme der Imlandklinik in Eckernförde war im März geschlossen worden, um besser auf die Aufnahme von Corona-Patienten reagieren zu können. An der Wiedereröffnung wird derzeit gearbeitet, hieß es auf Nachfrage. Ein Termin stehe noch nicht fest. Die Aussagen aus der Klinik deuten auf Anfang oder Mitte Juli hin. Wie Amtsdirektor Gunnar Bock als Reaktion auf Steinacker sagte, gäbe es Aussagen, die auf eine baldige Eröffnung möglich scheinen lassen. Er wolle bei Landrat Rolf-Oliver Schwemer nachfragen, wie der tatsächliche Terminplan sei.

Patient mit akuten Schmerzen war Aufnahme in Imland-Klinik verweigert worden

Anlass für Steinacker war ein von ihm geschildertes Erlebnis aus seinem Bekanntenkreis. Wie er berichtete, sei einem Patienten mit akuter Schmerzproblematik die Aufnahme in die Imland-Klinik verweigert worden. Relativ schnelle Hilfe war möglich, weil eine Ärztin dafür sorgte, dass der Patient per Krankenwagen in eine andere Klinik kam.

Landrat Rolf-Oliver Schwemer soll Auskunft geben

Auch Gübys Bürgermeister und Kreistagsabgeordneter Peter Thordsen ( CDU) war dafür, in Sachen Notfallaufnahme nachzuhaken. „Ein Krankenhaus ist für Daseinsvorsorge da“, stellte er fest. „Die Wiedereröffnung der Notfallaufnahme ist notwendig“, betonte Steinacker. Die Mitglieder erteilten Bock den Auftrag, den Landrat bis zur Sitzung des Amtsausschusses am Dienstag, 23. Juni, im Gammelby zu kontaktieren. Beim Treffen ab 19 Uhr im Hotel Gammelby soll er Bericht erstatten. Falls das Wiederöffnen der Notaufnahme dann noch absehbar sei, hatte Amtsvorsteher Rainer Röhl aus Fleckeby einen Vorschlag. Die 19 Amtsgemeinden könnten ihrem Appell mit einer gemeinsamen Resolution Nachdruck verleihen.

