Die Galerie Root (Berlin) startet eine Freiluft-Kunstaktion. Sechs Künstler begeben sich in Schleswig-Holstein auf die Spuren unseres Plastikmülls – an den Ostsee, entlang der Schlei und an der Nordsee. Dort entsteht Kunst vor Ort. Den Anfang macht am Dienstag, 18. Juni, Eckernförde.