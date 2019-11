300 bis 400 Menschen beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei am Vormittag an der Fridays-for-Future-Demonstration in Eckernförde. Der Protestzug startete am Hafen, zog über Borby in die Innenstadt bis zum Rathausmarkt. Redner kritisierten unter anderem das Klimapaket der Bundesregierung.