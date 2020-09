Architektentraum für Dänisch Nienhof: „Wir wollen den Strand feiern“

Schwedeneck

180.000 Euro sollte vor einiger Zeit allein die barrierefreie Sanierung des abgelegenen Toilettenhauses am Strand in Dänisch Nienhof kosten: eine Schätzung, die die Kommunalpolitik veranlasste, ganz neu zu denken. Denn weil der Strand nur über steile 45 Stufen erreichbar ist, hätten zum Beispiel Rollstuhlfahrer nichts von der Rolli-gerechten Toilette gehabt.

Auch für Ältere, zum Beispiel aus dem nahen Seniorenheim in Dänisch Nienhof, bedeutet die Treppe ein Hindernis. Ebenso für die Nutzer aus der Mutter-und-Kind-Klinik.

Naturschutz erlaubt am Strand von Dänisch Nienhof nur behutsame Eingriffe

Der Strand an der Steilküste in Dänisch Nienhof liegt in einem geschützten Bereich, dort sind nur behutsame Maßnahmen möglich. Die Idee: Ein Lift, wie er zum Beispiel seit vier Jahren auf Sylt in salzhaltiger Luft funktioniert, bringt künftig Menschen mit Einschränkungen an den Strand von Dänisch Nienhof.

Dafür gibt es auch Fördergeld. Anders als üblich dürfen die Schwedenecker sogar mehrere Geldgeber für das Projekt anzapfen. Möglich wäre wohl 55 bis 70 Prozent Förderung. Ermutigende Gespräche dazu liefen, erklärte die Vorsitzende des Touristikausschusses, Gundula Staack ( CDU). Auch Spender unterstützen das Projekt.

Gesamtkonzept für den Strand in Dänisch Nienhof geplant

Die Toilette in Dänisch Nienhof ist aber nicht das einzige Problem an dem naturnahen Strand. Auch die DLRG-Hütte ist in die Jahre gekommen. Ein Landschaftsplaner aus Rendsburg und zwei Architekten aus Hamburg stellten daher im Touristikausschuss ein Konzept vor, das den Naturcharakter des Strandes in Dänisch Nienhof erhalten soll.

„Wir wollen den Strand feiern“, betonten die Architekten. Das Besondere in Dänisch Nienhof sei, „dass da nichts ist. So soll es auch bleiben“. Man würde nur noch etwas neben das Strandhaus stellen. Auch der Landschaftsplaner hob das Potenzial der „unglaublichen Natur, von Wald und Strand“ in Dänisch Nienhof hervor.

Treppe und Lift in Dänisch Nienhof auf getrennten Routen

Das Konzept sieht eine freitragende Stahltreppe für die Fußgänger am Steilufer vor. Sie verläuft nicht mehr gerade herunter, sondern wird verschwenkt. Mehrere Podeste lockern sie auf. Der Treppenlift verläuft getrennt davon auf einer eigenen Route. Unterhalb von Treppe und Lift bleibt am Hang Platz für die Vegetation.

Unten gelangen die Strandbesucher auf eine Art Vorplatz zwischen dem bestehenden Strandhaus und den neuen Gebäuden. Dort öffnet sich der Weg direkt bis zum Meer.

Kompakte Lösung für DLRG , Sanitär und Kiosk in Dänisch Nienhof

„Wir haben die Funktionen so kompakt wie möglich und so groß wie nötig gestaltet“, betonen die Architekten. Sie schlagen eine Plattform mit Erhöhungen und Versenkungen vor. Dort finden der Kiosk, Dusche, WC und DLRG-Gebäude Platz – letzteres mit Aussichtsplattform für die Lebensretter.

Man habe versucht, ein „sehr prägnantes Haus“ zu gestalten, das sich dennoch zurückhaltend ins Umfeld einfüge. Dazu trägt das Bodenmaterial bei, ein Komposit mit holzähnlicher Optik: Es biete die Vorteile des Naturstoffes, sei aber besser haltbar und nicht so rutschig. Die beiden Gebäude kommen zusammen auf 85 Quadratmeter Größe, die neue Plattform auf 260 Quadratmeter.

Selbst Kritiker beeindruckt der Vorschlag für Dänisch Nienhof

Von ihr soll ein Weg direkt zum Wasser führen. Für alle. „Uns war der Inklusionsgedanke wichtig: Alle gehen den gleichen Weg“, betonte einer der Architekten. Dabei soll es sich um eine Art mobilen Lattenweg handeln. Er kann sich dem wandelnden Untergrund anpassen – und ist im Herbst schnell weggepackt.

Die Gesamtlösung schien im Gremium gut anzukommen. Selbst Gustav Otto Jonas ( SPD), der das Projekt grundsätzlich kritisch sieht, geriet ins Grübeln: „Der Entwurf ist schön, von der Optik erfrischend.“ Bei einer möglichen 70-prozentigen Förderung blieben gut 350 000 Euro an der Gemeinde hängen, sagte er. „Ich bin hin- und hergerissen.“ So ging es wohl vielen im Ausschuss.

Schwedeneck setzt auf Expertenrat

Klar wurde: Alles ist möglich. Es könnte sein, dass die Gemeinde angesichts der Kosten entscheidet, dass Dänisch Nienhof nicht mehr als abgabepflichtiger Kurstrand genutzt wird. Oder eine kleine Lösung. Aber auch, mit der Umsetzung des Entwurfes einen Hingucker an den Strand von Dänisch Nienhof zu setzen.

Damit wird sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Fraktionen und Experten befassen. Letztere sollen der Gemeinde auch helfen, „ein Maximum“ an Fördergeld herauszuholen, so Gundula Staack. Dabei drängt die Zeit: Am 1. April endet zumindest die Abgabefrist für den Fonds für Barrierefreiheit.

