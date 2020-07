Sie steht nicht unter Schutz, wie der historische „Gasthof zur Eiche“ nebenan. Doch im nächsten Jahr wäre die alte Scheune an der Mühlenstraße in Dänischenhagen stolze 125 Jahre alt geworden. Daraus wird nun nichts: Der Abriss hat am Mittwoch begonnen. Die Arbeiten sollen etwa eine Woche dauern.