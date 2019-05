Eckernförde

Das Ziel der Gärtner: Ein blütenreiches und lang anhaltendes Nahrungsangebot für Schmetterling & Co zu schaffen.

Marx Harder pflanzte dabei unter anderem Wilden Majoran. „Er blüht etwa in vier Wochen und bildet bis September immer wieder Blüten nach. So können sich Bienen und andere Insekten sich bis in den Herbst hinein ernähren.“ Harder ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Faltergarten in der Eckernförder Ortsgruppe des Naturschutzbunds Deutschland. Auf seine Initiative gaben Stadtgärtnerei und Eckernförder Tourist die Zustimmung, drei Teilflächen in Nähe der Kurmuschel herzurichten.

Besucher sollen eigenen Garten umgestalten

Mit der Aktion setzen die Naturschützer auf Breitenwirkung. „Der Insektengarten soll zeigen, was schon mit relativ einfachen Mitteln für Insekten getan werden kann. Deswegen stellen wir Informationsschilder auf, so dass Besucher angeregt werden, ihren eigenen Garten umzugestalten“, so der Koseler. Dabei sollten die Privatleute auf Frühblüher aber auch Herbstblumen achten. Im Gespräch mit Mitpflanzerin Sybille Eulert aus Eckernförde kam Harder auch auf den Zitronenfalter. Er ist nämlich der Schmetterling in Deutschland, der am längstem im flugfähigen Stadium ist. Es kann bis elf Monate dauern.

Arbeitsgemeinschaft hat bereits 45 Mitglieder

Die Arbeitsgemeinschaft hat etwa 45 Mitglieder von Kiel bis Fleckeby. Den Aktiven gelang es dabei auch Nachwuchs für den Insektenschutz zu motivieren. Erika Grabowski aus Eckernförde hatte Enkel Mattes Overath (7) aus Neudorf als Helfer dabei. Mit der Großmutter pflanzte er eine Lichtnelke. Auch sie blühlt lange – nämlich ab Juni bis in den Herbst.

