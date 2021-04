Aschberg

Der 20-jährige Jurastudent Jakob Blasel aus Kronshagen soll für die Grünen im Wahlkreis 004 im September als Direktkandidat in den Bundestag einziehen. Das haben die stimmberechtigten Mitglieder der Partei am Donnerstagabend auf einer virtuellen Wahlkreisversammlung beschlossen. Formell muss die Nominierung in den kommenden Wochen noch per Briefwahl bestätigt werden.

28 Ja-Stimmen

Die per Internet zugeschaltete Basis der Grünen im Kreis Rendsburg-Eckernförde votierte mit 28 Ja- und zwei Neinstimmen sowie vier Enthaltungen für den jungen Kronshagener. Er war als einziger Kandidat angetreten. Jakob Blasel steht seit einem Online-Parteitag der Nord-Grünen zudem auf Platz acht der Landesliste für die Bundestagswahl.

Für grüne Inhalte

In seiner kurzen Bewerbungsrede sprach sich Jakob Blasel unter anderem für eine flächendeckende Mobilitätswende und eine bessere Ausstattung der Schulen aus. Zudem forderte er verbindliche Flächenziele für den Ausbau erneuerbarer Energien bei Wind- und Solarkraft. Den Regierungsparteien in Berlin - vor allem der Union - attestierte Blasel eine "Zukunftsfeindlichkeit", die "viele Menschen fassungslos macht".

Auf Nachfrage seiner virtuellen Zuschauer zu möglichen Koalitionspartnern sagte Blasel, dass er für "Mehrheiten jenseits der Union" kämpfen wolle. Sollte es im Bund dennoch auf schwarz-grün oder gar grün-schawrz hinauslaufen, gehe es darum, möglichst viele grüne Inhalte umzusetzen. "Wir müssen für alle Menschen arbeiten. Nicht nur für die, die uns wählen", appellierte er an die grüne Basis.

Zuspruch für die Grünen

In den vergangenen Jahrzehnten war es für grüne Kandidaten im eher konservativ geprägten Wahlkreis 004 nahezu ausgeschlossen, ein Direktmandat für den Bundestag zu erringen. Doch nicht zuletzt seit der Nominierung der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Beginn dieser Woche und den Korruptionsvorwürfen gegen Bundestagsabgeordnete der CDU sind die Grünen auch auf dem flachen Land im Aufwind. Nach Angaben von Kreisgeschäftsführerin Rebecca Bräutigam habe die Partei auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde zuletzt täglich neue Mitglieder gewonnen.