Das große Aufatmen im In't Holt

Der Tag nach Verkündung des Kompromisses, der Existenzen rettet, ist ruhig im In't Holt. In 18 Häusern der Waldsiedlung am Rand der Gemeinde Noer darf das Leben endlich normal weitergehen. Die klare Luft passt genau: Alle Vorstellungen von einer ungewissen Zukunft in Angst sind weggewischt.