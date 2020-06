Das Passieren der alten Levensauer Hochbrücke auf Neuwittenbeker Seite wird mühsamer. Die Auffahrt zur Bogenbrücke ist ab Levensau bis Dezember 2020 einspurig. Eine Ampel regelt den Verkehr. Auch Radfahrer müssen warten oder schieben. In der Zeit wird eine Baustraße für den Brückenneubau angelegt.

Von Cornelia Müller