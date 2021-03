Gettorf

Am Sonnabend, 20. März, trommeln Arbeitskreis Umweltschutz Gettorf und die Gemeinde gemeinsam für den großen Outdoor-Frühjahrsputz, diesmal in Kleingruppen. Der Termin ist für Sonnabend, 20. März, angesagt. Los geht es um 9 Uhr auf dem Gettorfer Bauhof, Kieler Chaussee.

Wolfgang Miethke, Vorsitzender des Arbeitskreises, spricht von "Dorfputz light“. „Die Leute können in Kleingruppen sammeln“, sagt 72-Jährige. Der übliche Aufruf an Vereine und Verbände gehe in diesem Jahr per E-Mail raus. Ebenso könnten sich Privatpersonen – „haushaltsweise“ - an der Aktion beteiligen.

In Gettorf mit Warnweste zum Müllsammeln

„Schön wäre es, wenn alle Warnwesten tragen und, soweit möglich, auf dem Fahrrad unterwegs sind“, unterstreicht Miethke. "Dann sind die Sammler auch für Autofahrer gelich gut zu erkennen. Und schließlich befindet sich nicht jeder Einsatzort gleich um die Ecke."

Die Routen teilt Miethke, der selbst in Neuwittenbek wohnt, den freiwilligen Müllsammlern beim Treffen auf dem Bauhof mit. hier gibt es auch die Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe. Was jedoch wegen der Corona-Pandemie diesmal ausfallen muss ist das gesellige Essen zum Abschluss des Dorfputzes. Das bedaueren Mitghke und auch Bürgermeister Hans-Ulrich Frank sehr.

Tüttendorf ruft zum Dorfputz bei freier Zeiteinteilung

Tüttendorf, unmittelbare Nachbargemeinde von Gettorf, ruft zwar auch 2021 nicht zum vereinten Müllsammeln aller Bürger auf. Es gibt aber eine Alternative, die genauso effektiv sein kann.

Der Tüttendorfer Bügermeister Thomas Thee: "Die Gemeinde muss unsere gemeinsame Aktion Sauberes Dorf, die für Sonnabend, 27. März, geplante war, leider absagen aus Gründen des Infektionsschutzes. Das gilt auch für unsere Schredderaktion.

Müllsäcke an drei Stellen in Tüttendorf abholen und abgeben

Wer aber in Eigenregie und unter Einhaltung der Corona-Regeln einen Beitrag für ein sauberes Tüttendorf leisten möchte, kann dies bis 31. März nach freier Zeiteinteilung tun. Ich würde mich sehr darüber freuen.“

Die Säcke für das private Müllsammeln in Tüttendorf können abgeholt werden bei Ursula Schiweck in Blickstedt (Tel. 0175/9053654), Monika Michel-Thee in Wulfshagenerhütten (Tel. 04346/5521), Sabine Holländer (04346/410879) und dem Bürgermeister (0151/19329081) in Tüttendorf. Hier werden auch die vollen Säcke abgegeben.

Von Jan Torben Budde