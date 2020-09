Dänischenhagen

Schon beim Anblick der Kunststücke steigt der Adrenalinspiegel - Dirt Bikes liegen im Trend. In Dänischenhagen haben Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise eine Piste mit Erdhügeln für ihre robusten Geländeräder gebaut. Der Haken: Die Strecke befindet sich auf einer naturnahen Grünfläche der Gemeinde. Jetzt wird nach einer Lösung gesucht.

Bei manchen Tricks stockt Laien der Atem: Erst geht es mit Karacho über die holprige Strecke zwischen Straße und Acker, dann drehen die Dirt-Biker im Sprungflug über dem Erdhügelchen den Radlenker um 90 oder gar 180 Grad. Oder die Radler klemmen den Rahmen zwischen die Beine und halten beide Arme nach hinten – fast wie Skispringer.

Dirt Bikes sind stabile Mountainbikes mit meist kleinerem Rahmen

Bei ihren Tricks tragen die Kinder und Jugendlichen Helm. Mindestens 40 Sportler, darunter auch Erwachsene, zählt die Dirt-Bike-Szene in Dänischenhagen. Es handelt sich bei den Rädern um stabile Mountainbikes mit meist kleinerem Rahmen. Die robuste Bauweise und eine kompakte Geometrie verleihen ihnen Stabilität.

Doch es gibt ein Problem, Dirt-Biker Fritz (15) erklärt das Dilemma: Auf der Straße ist das Hobby mangels Hügeln zu öde. Der nächste Bike-Park befindet erst in Kiel-Wik. „Für eine Tour braucht man schon eine halbe bis dreiviertel Stunde, und gerade die jüngeren Kinder trauen sich noch nicht, über die Hochbrücke zu fahren“, so der Teenager.

Also legten die Jugendlichen auf einem etwa 120 Meter langen Streifen an der Schulstraße am Ortsrand eine Dirt-Bike-Bahn an – mit Erdhügeln und Kurven. „Wir haben uns abends mit Schaufel und Spaten getroffen – manchmal waren wir ein gutes Dutzend Leute“, erzählt Fritz.

Dirt-Bike-Bahn Marke Eigenbau in Dänischenhagen muss wohl weg

Jetzt treffen sich die Radsportler täglich auf ihrer Piste. Im Kern gehören der Szene in Dänischenhagen überwiegend Sechs- bis 17-Jährige an. Aber auch Mütter und Väter sind vom Dirt-Bike ganz angetan. Manuela Schubert: „Es ist ein tolles Gemeinschaftserlebnis für die Kinder, jeder hilft jedem – und das stört hier doch auch keinen.“ Andere Eltern, die neben der Strecke stehen, nicken bei den Worten zustimmend.

Trotzdem stehen die Chancen schlecht, dass die Dirt-Bike-Bahn Marke Eigenbau neben dem Acker als Dauerlösung bestehen bleibt. Denn laut Bürgermeister Horst Mattig ( SPD) handelt es sich um ein kommunales Gelände, das als naturnahe Grünfläche ausgewiesen ist. Eine Erlaubnis hatte der arglose Nachwuchs vor den Schaufelarbeiten jedoch nicht bei der Gemeinde eingeholt.

Beim besten Willen könne er für die Dirt-Bike-Bahn auf besagtem Streifen nicht einmal eine Duldung aussprechen, sagt der Bürgermeister. „Ich kann ja verstehen, dass die Fläche für sie interessant ist“, räumt Mattig ein. Ebenso gefalle ihm die Eigeninitiative der Jugend. Es handele sich aber nun einmal um fremdes Eigentum. „Ich bin mit den Jugendlichen deswegen auch schon im Gespräch.“

Dirt-Bike-Szene in Dänischenhagen sitzt momentan wie auf Kohlen

So hatte Fritz seine Ideen für eine Dirt-Bike-Bahn in der Gemeinde unlängst zu Papier gebracht. Den Entwurf gab der 15-Jährige an den Männerturnverein (MTV) Dänischenhagen weiter, der sich kooperativ zeigt. Der Vorsitzende Marc Tietjen denkt sogar an eine Einbindung in die Vereinsorganisation.

Gemeinsam mit Manuela Schubert und Jugendlichen präsentierte der MTV-Chef kürzlich in der Gemeindevertretung einen Antrag zum Bau einer Bike-Bahn. Als Standort schwebt den Trendsportlern ein Abschnitt des sogenannten Kartoffelfeuerplatzes vor. Alternativ sind Flächen auf dem Sportgelände vorstellbar.

Doch zunächst hat die Kommunalpolitik das Wort. Laut Mattig soll das Thema im Herbst in den gemeindlichen Gremien beraten werden.

„Das wird natürlich dauern“, schwant Manuela Schubert. Deswegen sitzt die Dirt-Bike-Szene momentan wie auf Kohlen. Fritz und seine Mitstreiter können die Entscheidung kaum abwarten.

