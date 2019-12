Die Folgen des Ausbaus der Nicolaistraße für die Ladenbetreiber waren Montagabend Thema auf der Einwohnerversammlung der Stadt Eckernförde. Die Verwaltung will jetzt klären, ob sich das Zeitfenster für die Bauarbeiten verschieben lässt, so dass nicht in der umsatzstarken Saison gebaggert wird.