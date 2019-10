Auschwitz-Überlebende liest in Nicolai

Eckernförde

Einladender ist der Runde Tisch gegen Rechts in Eckernförde, der sich bereits mit dem Projekt „Stolpersteine“ für das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus stark machte. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Stadt Eckernförde und der Kirchengemeinde St. Nicolai.

Bejarano, die die Schrecken der Juden-Verfolgung erlebte, mahnt noch heute gegen das Vergessen und wirbt für eine menschliche Welt ohne Ausgrenzung und Ressentiments. Sie liest aus ihrem Buch „Erinnerungen“, in dem sie das Schicksal ihrer Inhaftierung durch die Nationalsozialisten, den Alltag im Konzentrationslager und die eigene Flucht von einem der Todesmärsche beschreibt.

Erinnerungskultur, Kunst und Musik sind verflochten

Die 1989 in Köln gegründete Microphone Mafia singt und rapt deutsche, jiddische und internationale Texte, die zeigen, dass Erinnerungskultur, Kunst und Musik eng miteinander verflochten sind. Ihre Musik verweist auf die Notwendigkeit, dem erstarkenden politischen Rechtsruck etwas entgegenzusetzen.

Lesung und Konzert beginnen um 19 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche. Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Das nächste Treffen des Runden Tisches gegen Rechts findet am 12. November um 19 Uhr in der Eckernförder Bürgerbegegnungsstätte statt.

