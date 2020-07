Eckernförde

An Land gezogen hatte das Rettungsboot der kürzlich in den Ruhestand gegangene Eckernförder Stadtwerke-Chef Dietmar Steffens. "Ursprünglich wollten wir das Boot am Hafen aufstellen", sagt Steffens, der selbst aktives Mitglied der DGzRS ist. Aufgrund der dort in den kommenden Jahren zu erwartenden Baumaßnahmen in den Kai-Bereichen entschied man sich jedoch für den Wohnmobilplatz als vorläufigen Standort.

Hingucker für Binnenländer

Ähnlich wie in Warnemünde ist das Rettungsboot in eine Wellennachbildung aus Pflastersteinen eingelassen. Verantwortlich dafür zeichnet der Stadtwerke-Mitarbeiter Ralf Wissmann. Auf dem Wohnmobilplatz haben jetzt auch viele Gäste aus dem Binnenland die Möglichkeit, mit der Arbeit der Seenotretter in Kontakt zu kommen. Demnächst soll noch eine Info-Tafel auf das Boot und die DGzRS verweisen.

Im originalen Zustand erhalten

Ferner ist eine Beleuchtung ist für das 8,5 Meter lange Boot vorgesehen, dass im originalen Zustand erhalten ist. Nach Corona soll außerdem eine Besichtigung der "Marie Luise Rendte" möglich sein. Über ein Spendenschiffchen kann die Arbeit der DGzRS unterstützt werden. Auch in Eckenförde sind die Seenotretter ständig einsatzbereit. In diesem Jahr beteiligten sie sich unter anderem schon an einer Suchaktion nach einem vermissten Kite-Surfer und nahmen ein Motorboot mit Maschinenschaden auf den Haken.

Zuletzt in Schilksee im Einsatz

Während im Ostseebad das Rettungsboot " Eckernförde" an der Holzbrücke stationiert ist, hat die "Marie Luise Rendte" ihre aktiven Jahre bereits hinter sich. Das Ausstellungsboot auf dem Wohnmobilplatz am Kakabellenweg war bereits 1988 auf der Fassmer-Werft in Brunsbüttel vom Stapel gelaufen. Dort war das Boot bis 1999 auch eingesetzt, bevor es bis 2003 in Ueckermünde auf dem Stettiner Haff seinen Dienst versah. Zuletzt stand die "Marie Luise Rendte" bis 2012 in Kiel/ Schilksee für die Sicherheit auf See zur Verfügung, bevor sie ausgemustert wurde.

