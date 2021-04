Strande Altenhof Eckernförde

Mit in den Startlöchern steht Georg Bauer, Betreiber des Strandbistro „Das Kaiser“ in Strande. Bei ihm Außenbereich mit 70 Plätzen am Strand mit unmittelbaren Ostseeblick größer als 50-Plätze-Kapazität im Gebäude. „Endlich kann ich wieder Gerichte auf dem Teller anrichten“, sagt Bauer mit Blick auf den 12. April (12 bis 20 Uhr). Im zweiten Lockdown blieb er mit Außer-Haus-Verkauf im Geschäft. Er begrüßt die Entscheidung der Landesregierung für die Außenöffnung mit den bekannten Melde- und Abstandsregeln. „Mit den niedrigen Inzidenzen ist Schleswig-Holstein das Bullerby in Deutschland. Da ist es richtig, diese Chance zu nutzen“, findet er.

Strandbistro „Das Kaiser“ in Strande: Außengastronomie darf ab 12. April unter strengen Vorgaben öffnen

Schon aus 2021 weiß Bauer, wie wichtig es ist, den Zugang zum Außenbereich zu kontrollieren. Schon damals installierte er eine Gartenpforte, um ein Hineinschlendern zu verhindern. Auch die Grenze zum Strand hat er gekennzeichnet: „In dieser Saison aber mit Seilen und nicht mehr mit Absperrband.“ Beim Erfassen der Kontaktdaten nutzt er Fortschritte. „Ich bringe an den Tischen QR-Codes für die Luca-App an“, sagt er. So wird das Registrieren per Smartphone möglich.

Hotel Acqua Strande: Kontaktdaten mit der Luca-App angeben

Für die Luca-Option beim Anmelden sorgt auch Heiner Beckemeyer vor. Der Geschäftsführer des Hotels Acqua Strande hat für Montag, 12. April, das Strandbistro Bruno mit im Blick, das seit 2019 zum Hotel gehört. Das Bistro ist ab Montag von 12 bis 18 Uhr auf, im Hotel wird ab 16 Uhr der Terrassenbereich für Kaffee und Kuchen genutzt. „Warme Küche gibt es von 17 bis 21 Uhr“, so Beckemeyer. Auch er setzte im zweiten Lockdown auf Außer-Haus-Verkauf. Zudem durften Geschäftsgäste in den 19 Zimmern des Acquas übernachten: „Immerhin gab es Tage mit 50 Prozent Belegung.“ Im Bistro öffnet er an den Wochenenden eine Bude.

Öffnung rechnet sich wirtschaftlich kaum - ist aber Motivation für Mitarbeiter

„Die Öffnung des Außenbereichs ist richtig“, sagt er. Zwar sei es geschäftlich eher ein Tropfen auf den heißen Stein. „Es ist aber für die Motivation wichtig“, findet er. Dabei denkt er an normalerweise die 19 Beschäftigten. „In den vergangenen Wochen haben nur unsere Auszubildenden, meine Frau und ich gearbeitet. Nun kommt das Team in Rotation zurück“, erklärt er. Schließlich gelte es zu verhindern, das gute Kräfte sich andere Jobs wechseln. Zu bieten hat das Acqua eine überdachte und beheizbare Terrasse mit 60 Plätzen. Zudem gibt es noch 25 Plätze vor der Treppe. Für alle, die dort sitzen, macht Beckemeyer eine Startangebot: „Für Gäste, die eine Decke mitbringen, gibt es ein Glas Prosecco aufs Haus.“

Restaurant Treib-Gut in Altenhof: Terrasse erst ab 1. Mai offen

Das Bewirten vor der Tür begrüßen auch Elisa und Torsten Behnke vom Restaurant Treib-Gut in Altenhof. Allerdings wird es zunächst nicht viel im Lokal direkt an der Ostsee ändern. „Wir haben uns schon vorher ein im März gestartetes Konzept für Corona überlegt“, so Torsten Behnke. Dazu gehört das schon 2020 erfolgreich gelaufene Dinner im Auto auf den Restaurant-Parkplatz an Wochenenden. „Dazu kommt sonnabends und sonntags von 12 bis 17 Uhr eine Beachfood-Karte mit Gerichten zu mitnehmen“, berichtet er. An diesen Geschäftszeiten soll sich in diesem Monats nichts ändern. „Die Terrasse wollen wir erst ab 1. Mai öffnen“, so Behnke. Allerdings könnten sich Beachfood-Gäste beim Beachten der Corona-Regeln draußen hinsetzen.

Restaurants A Tavola und La Taverna al porto in Eckernförde dürfen auch innen bewirten

Lesen Sie auch:Tourismus Modellregion: Eckernförde und Schlei-Region glücklich

Besonders glücklich über neue Öffnungsoptionen ist Dirk Lettmann. Er betreibt die Restaurants A Tavola und La Taverna al porto in Eckernfördes Innenstadt. Denn dadurch, dass in Eckernförde von 19. April bis 16. Mai ein Modellprojekt zur touristischen Öffnung läuft, darf er in diesem Zeitraum nicht nur außen, sondern auch innen bewirten. „Es ist wunderbar“, sagt Lettmann mit Tatdrang. Schon im zweiten Lockdown war er kreativ und eröffnete im Dezember in frei gewordenen A-Tavola-Räumen den Laden Mercato für italienische Spezialitäten. Auch Außer-Haus-Verkauf lief und läuft. Vor dem A Tavola haben Lettmann und sein Restaurantkoordinator Paolo Frizzarin ab Montag täglich 60 Außenplätze mit Schirmen zu bieten. Die Taverna al Porto öffnet erst am Dienstag, 13. April.