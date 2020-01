„Jeder Cent hilft, vielen Dank an alle Spender.“ Rolf Holm vom Hospizverein Dänischer Wohld freut sich genauso wie Ursula Bruhn-Rath von der Hospiz-Initiative in Eckernförde über die große Spendenbereitschaft der KN-Leser zur Aktion „Gutes tun im Advent“. Ein Teil des Geldes fließt in die Region.