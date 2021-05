Eckernförde

Das Motto heißt „Museen entdecken“. Das gilt in dem historischen Haus am Rathausmarkt in Eckernförde für die zahlreichen Exponate zur Stadtgeschichte ebenso wie für die gerade eröffnete Sonderausstellung „Zueinander. Farbe – Körper – Struktur“. Insgesamt 35 Werke, darunter mehrteilige Arbeiten, präsentieren Fotograf janKB (bürgerlich: Jan Klose-Brüdern) aus Groß Wittensee, Malerin Susanne Nothdurft aus Kiel und Keramikerin Kyra Spieker aus Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz). Die drei Künstler loten in ihren Arbeiten die Wechselwirkung zwischen Körpern, Strukturen und Farben aus, erläutert Museumsleiterin Dorothee Bieske.

44. internationaler Museumstag am Sonntag, 16. Mai: Keine Testpflicht

Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Der Eintritt ist frei. Ein Test ist nicht notwendig. Dies wird sich ab Montag, 17. Mai, ändern. Die Museen im Land sollen, obwohl bereits seit Wochen geöffnet, dann nur noch getestete Besucherinnen und Besucher hereinlassen dürfen. „Wir begrüßen weitere Öffnungsschritte grundsätzlich sehr, denn sind für die Kultureinrichtungen dringend erforderlich. Für spontane Museumsbesuche werden die Regelungen aber eine neue Hürde sein – und für die Museen zusätzlichen Aufwand bedeuten“, kritisierte etwa Guido Froese, Vorsitzender des Landeskulturverbandes Schleswig-Holstein (LKV) mit Sitz in Rendsburg.

Die regulären Öffnungszeiten des Eckernförder Museums im Mai: Di-Fr 14.30-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr