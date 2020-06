Sein Beruf als Fotograf für Meeresmagazine führt ihn an die schönsten Enden der Welt, wie Südafrika, Hawaii oder Kuba. Und nebenbei kam Wim Westfield, der in Lübeck-Travemünde lebt, dabei auch auf die Kunst. Atemberaubende Bilder von ihm sind nun in Gettorf zu sehen.