Sein Atelier befindet sich in ländlicher Idylle auf einem ehemaligen Mühlengelände. Was die Ausstellung angeht, sprach Brede am Sonnabend von „Selbsthilfe“. „Viele haben den Winter über gearbeitet und dann keine Gelegenheit gehabt, ihre Werke zu verkaufen, wir wollen die Szene wieder in Gang bringen und auch ein paar Euros verdienen“, sagte der 66-jährige Organisator.

Zugleich soll es Seelenbalsam für alle Kunstliebhaber sein. 14 Aussteller präsentierten ihre Werke in der grünen Oase - unter freiem Himmel und im „Mühlenstumpf“, einem Überbleibsel des vor Jahren abgebrannten Gebäudes. Darunter waren Skulpturen, Gartenobjekte, Keramiken, Schmuckstücke und Messer.

"Bisher ziemliche Einbußen"

„Es ist richtig aufregend, wir hätten ja sonst schon fünf bis sechs Ausstellungen hinter uns – doch nun ist das hier meine erste in diesem Jahr“, erzählte Heike Hoffmann aus Eckernförde. Die Künstlerin stellte Figuren aus Altglas aus. Ihr haben es besonders maritime Motive angetan - Nixen, Wale, Seepferdchen und Krebse zieren ihren Stand. „Es waren bisher ziemliche Einbußen“, berichtete die 48-Jährige angesichts der abgesagten Kunsthandwerkermärkte. Viele Kollegen seien auf die Einnahmen angewiesen. Ihr komme ihr Laden in Eckernförde zugute. „Der Charme der Märkte hat einem aber gefehlt“, so die Glaskünstlerin.

„Man hat diese Veranstaltungen vermisst“, betonte Claudia Jürgens aus Rendsburg, die die Ausstellung gemeinsam mit Ehemann Frank besucht. Eine Schau mit Maskenpflicht und Einbahnstraßen-System auf dem Gelände nahm die 50-Jährige für das Freizeitvergnügen gern in kauf. „Es ist ein Kompromiss.“

Kunstliebhaber waren "ausgehungert"

Das sahen die leidenschaftlichen Ausstellungsgänger Elke und Oswin Klotz ebenso. „Wir waren regelrecht ausgehungert nach Kunsthandwerkermärkten“, waren sich die Eheleute aus Unterfranken einige, die oft in Karby verweilen. Sie haben ein Windspiel in Schiffsform mit Edelstahlsegeln und aus Holzbalken bei Jörn Brede erstanden. Der Veranstalter war unterdessen mit der Resonanz zufrieden. Bereits in den ersten Stunden am Sonnabend schlenderten nach grober Schätzung unterm Strich rund 200 Besucher über das Gelände – aus der Umgebung, aber auch aus Kiel, Husum, Ostholstein, Hamburg oder Niedersachsen. „Ich habe das Gefühl, dass sich die Leute freuen“, sagte der Bildhauer. Ihm gehe es bei der Aktion darum, dass die Menschen mal wieder „in entspannter Atmosphäre schöne Dinge betrachten können“.

Mancher Aussteller hatte seinen Stand in Osterby mit einer gewissen Verunsicherung aufgebaut. Wie ist überhaupt die Stimmung? „Man weiß ja momentan nicht, wie groß die Bereitschaft ist, Kunst zu kaufen“, sagte Malerin Patricia Maciolek mit Blick auf Kurzarbeit, Gehaltseinbußen oder gar Jobängsten in Corona-Zeiten. Doch die Hamburgerin war dann letztlich „positiv überrascht“.

