Die Feuerwehr Gammelby ist am Sonnabend zu einem Feuer in der Straße An der Au gerufen worden. Dort war ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Obwohl zwei Helfer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Flammen weitgehend eindämmten, entstand an dem Wagen offenbar ein Totalschaden.