Neuwittenbek

Seit Sperrung der alten Levensauer Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal für den Fahrzeugverkehr stehen die Haltestelle Levensau, die sich auf Gebiet der Gemeinde Neuwittenbek befindet, und auch der Stopp Sylter Bogen in Kiel-Suchsdorf nicht mehr auf dem Plan der Buslinie Kiel-Flensburg und zurück.

Das kompensierte - sozusagen nebenbei - der Shuttlebus, den das Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (WSA) den Neuwittenbekern während der Brückensperrung auch für Fußgänger und Radler gratis zur Verfügung stellte.

Er nahm den Weg über die neuere Brücke (B 76) und fuhr alle Haltestellen in der Gemeinde Neuwittenbek an, also auch Levensau. Die Neuwittenbeker lobten das WSA dafür ausdrücklich. Inzwischen können Fußgänger und Radfahrer die alte Brücke wieder benutzen.

Kritik aus Neuwittenbek an Streichung der Haltestelle Levensau

Der Seniorenbeirat Neuwittenbek kritisierte jetzt, dass man seitens des Busunternehmens nicht auf Vorschläge aus der Gemeinde zur Lösung des Problems eingegangen sei. Die Idee: Der Bus hält weiter 13 Mal am Tag in Levensau und wendet an der Schleife im Ort Neuwittenbek selbst.

Die Sprecherin des Autokraft und der Deutschen Bahn AG in Hamburg sagt dazu auf Nachfrage von kn-online: "Im Bereich der Auffahrten der für die Umleitung genutzten B 76 ist ein Halten auf der Straße aufgrund von Abbiegespuren und fehlenden Fußwegen nicht möglich."

Und weiter: "In Levensau ist keine Wendemöglichkeit für Linienbusse vorhanden, sodass der Bus dort nicht hinfahren und wenden könnte. Ein Umweg über Neuwittenbek kostet etwa 15 Minuten Fahrtzeit und kann im Rahmen der bestehenden Busumläufe und Dienstpläne nicht realisiert werden."

Fahrgäste der Autokraft machen längeren Fußmarsch

Welche Alternative gibt die Autokraft den Fahrgästen aus Neuwittenbek, die bisher den Fußweg bis Levensau in Kauf nahmen?





"Möglich ist der Zustieg in Langenhorst. Das ist etwa 1,6 Kilometer von der Haltestelle Levensau entfernt. Da die Linie Neuwittenbek regulär nicht bedient, legen die Fahrgäste auch ohne Umleitung ohnehin schon 2,9 km bis zur Haltestelle zurück."

Im WSA bedauert man, "dass es baustellenbedingt zu temporären Angebotseinschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr kommt", sagt Sprecher Jirka Menke. "Die Anpassung des Fahrplans der Buslinie 4810 fällt aber in die Zuständigkeit der Autokraft."

Bei der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten unterstützte das WSA mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit gern. "Voraussichtlich wird es in der kommenden Woche ein Gespräch mit dem Kreis und der Autokraft hierzu geben."

