Gettorf

An den Grundschulen in Gettorf, Osdorf, Felm und Schinkel sowie in den fünften und sechsten Klassen der Isarnwohld-Schule ist der Ferienbegleiter 2019 schon verteilt worden. Diese Gemeinden haben sich auch finanziell am Ferienbegleiter der Awo beteiligt.

Wer ihn noch nicht hat, kann das Heft für 2,50 Euro Gebühr im Awo-Familienzentrum Gettorf, Kieler Chaussee 24, bekommen. Es steht aber auch online in Netz.

Ferienspaß im Heft der Awo Gettorf oft mit Anmeldung

Bei vielen Aktionen im Rahmen der Aktion Ferienspaß müssen Eltern für ihre Schützling einen Kostenbeitrag zahlen. Das gilt etwa fürs tägliche Klettern im Hochseilgarten Altenhof bei Eckernförde, an dem schon Kinder ab sechs Jahre teilnehmen dürfen.

Für Kids ab acht Jahren ist auch der Bau von Pfeil und Bogen in der Waldhütte an der Grundschule Felm spannend. Hier wird nur Naturmaterial benutzt. Verpflegt werden die kleinen Abenteurer aus der „wilden Küche“. Die Anmeldung ist ein Muss, ein Kostenbeitrag wird fällig.

Ferienleseclub der Gemeindebücherei Gettorf ist gratis

Der Ferienleseclub der Gemeindebücherei Gettorf ist gratis, aber man meldet sich an – und zwar in der Bücherei selbst. Neu sind im Programm 2019 Angebote der Basisgemeinde Wulfshagenerhütten sowie Tanz- und Bewegungsspiele im Familienzentrum.

Detaillierte Infos finden Eltern im Heft oder online, wo auch die Anmeldung erfolgen kann.

