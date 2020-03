B76-Baustelle: Ab Montag wird gesperrt

Eckernförde/Altenhof

Nachdem die Sanierung der B76 mehrmals verschoben worden war, wird es nun ernst. Die Fahrbahn wird zwischen Altenhof und der Wehrtechnischen Dienststelle 71 erneuert. Dazu ist laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr eine Vollsperrung von Montag, 30. März, bis Sonntag, 26. April, notwendig.

Im Anschluss bleibt die Strecke bis Sonntag, 17. Mai, halbseitig gesperrt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr, das Tempo bleibt auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Die Bauarbeiter gehen in zwei Abschnitten vor, die sich am Sandkrug treffen. Auf diese Weise bleibt die Wohnanlage erreichbar, erst aus der einen, dann aus der anderen Richtung.

B76 bleibt für Radfahrer und Fußgänger frei

Der Radweg an der Strecke wird ebenfalls erneuert. Außerdem erfolgt ein barrierefreier Umbau der vier Bushaltestellen und in Höhe des Strandparkplatzes wird eine Mittelinsel als Querungshilfe für Fußgänger eingebaut.

Fahrradfahrer und Fußgänger können die Baustelle die ganze Zeit über passieren. Für Autofahrer gilt jedoch eine weitläufige Umleitung. Der aus Kiel kommende Verkehr wird bereits ab Gettorf von der B76 abgeleitet, führt durch den Ort und über die Landesstraße 44 weiter durch Lindau und Holtsee.

Von Haby aus geht es über die Landesstraße 42 in Richtung Eckernförde, wo der Verkehr über die Landesstraße 265 und die Bundesstraße 203 wieder auf die Bundesstraße 76 trifft. Umgekehrt verläuft die Ausweichroute ebenso.

Landesbetrieb empfiehlt Umleitung über A210 und A7

„Da diese Umleitungsstrecke nur eingeschränkt leistungsfähig ist, empfiehlt der Landesbetrieb dringend, die großräumige Umleitung zu nutzen“, heißt es in einer Mitteilung. Die führt ab Kiel über die Autobahnen 210 und 7, wo es von der Anschlussstelle Rendsburg/ Büdelsdorf über die B203 nach Eckernförde geht.

Wer Schleswig, Flensburg oder gar Dänemark zum Ziel hat, sollte einfach auf der A7 weiterfahren. Die Umleitung gilt auch in umgekehrter Richtung.

Auch die Bürgermeister der von der „kleinen“ Umleitung betroffenen Gemeinden hoffen darauf, dass möglichst viele Fahrer großräumig ausweichen. In den Orten wurden jedoch Vorkehrungen getroffen, um Belastungen gering zu halten.

Bedarfsampel in Revensdorf

In Gettorf und Revensdorf sind etwa jeweils an den Kindergärten Geschwindigkeitsmessungen bei der Polizei beantragt, heißt es vom Amt Dänischer Wohld. Zudem wird der Verkehrsfluss am Hasselrott laut Amtsdirektor Matthias Meins beobachtet. Gegebenenfalls müssten dort Parkverbote eingerichtet werden.

Zur Freude von Lindaus Bürgermeister Jens Krabbenhöft ( CDU) ist eine Bedarfsampel am Kindergarten in Revensdorf im Gespräch. Sie soll jedoch nur eingerichtet werden, wenn der Verkehr zu stark zunimmt. Denn wegen der Corona-Krise sind viel weniger Autos unterwegs als sonst.

Um Unfällen vorzubeugen, sollen hinter Gettorfs Ortsausgang in Richtung Revensdorf Tempo-70-Schilder aufgestellt werden. Dort befindet sich eine langgezogene Rechtskurve.

Harzhofer Weg für Durchgangsverkehr gesperrt

In Haby und Holtsee sind zunächst keine Maßnahmen geplant, das Geschehen werde jedoch beobachtet, heißt es aus dem Amt. Nur der Harzhofer Weg wird für den Durchgangsverkehr gesperrt, damit die Gemeindestraße nicht als Abkürzung zwischen Haby und Holtsee genutzt wird.

Der Landesbetrieb hat sich zudem entschieden, in dieser Zeit auch eine zweite Baustelle auf der B76 in Eckernförde einzurichten. Auf dem Abschnitt zwischen Carlshöhe und der Preußer-Kaserne wird die Fahrbahn abgefräst und neu asphaltiert.

Die Gewerbegebiete Carlshöhe und Rosseer Weg bleiben jedoch erreichbar, weil die Baustelle an der Kreuzung in zwei Abschnitte unterteilt wird. Sie dauern jeweils jedoch nur einige Tage.

Sperrung zwischen Carlshöhe und Rosseer Weg

Die Baumaschinen rücken zunächst am Donnerstag, 2. April, um 7 Uhr an und am Sonnabend, 4. April, gegen 18 Uhr wieder ab. In dieser Zeit wird zwischen Carlshöhe und Rosseer Weg saniert.

Der zweite Abschnitt vom Rosseer Weg bis zur Kaserne folgt von Sonnabend, 18. April, um 7 Uhr bis Sonntag, 19. April, 24 Uhr. Die Straßenbauer arbeiten unter Vollsperrung, deshalb ist während der beiden Abschnitte eine Umleitung vorgesehen.

Die Straßen Carlshöhe und Rosseer Weg sind im ersten Bauabschnitt über die B76 aus Richtung Flensburg und im zweiten Bauabschnitt über die B76 aus Richtung Eckernförde erreichbar. Der Verkehr wird in dieser Zeit aus Fleckeby kommend über die Kreisstraße 57 über Kochendorf, weiter über die L265 und B203 nach Eckernförde umgeleitet.

