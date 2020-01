B76 über Osterferien voll gesperrt

Der Zeitplan für die Sanierung der Bundesstraße 76 in Eckernförde steht. Demnach müssen sich Autofahrer auf eine Vollsperrung über vier Wochen einstellen. Der größte Teil dieser Zeit fällt in die Osterferien. Unsere interaktive Karte zeigt, wo Autofahrer mit Behinderungen rechnen müssen.

Von Tilmann Post