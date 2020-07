Der große Fahrradprotest in Eckernförde nimmt einen zweiten Anlauf: Die Eckernförder Ortsgruppe von Fridays for Future ruft für Freitag, 3. Juli, zur Demonstration per Rad auf. Am Nachmittag wollen die Teilnehmer über die B76 und die B203 fahren - dazu werden die Bundesstraßen teilweise gesperrt.