Nicht erst Corona hat den Bedarf offenbart. In Krankenhäusern und Heimen fehlt es an Pflegefachkräften. Doch wo sollen sie herkommen? Der Blick richtet sich auch ins Ausland. In Eckernförde bemüht sich der deutsch-chinesische Campus BSIC, junge Pflegekräfte aus China anzuwerben.