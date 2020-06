Eckernförde

Für den 61-jährigen Mann wurde der vergangene Mittwoch, 24. Juni, zum "schwarzen Tag", nachdem er gegen elf Uhr genau 1000 Euro am Geldautomaten in der Kieler Straße 1 in Eckernförde abhob. Der Automat der Förde Sparkasse zahlte ihm 20 Banknoten à 50 Euro aus.

Der Mann verließ die Bank und ging wieder zu seinem Auto, das er in der Ottestraße an einem Restaurant geparkt hatte. "Beim Einsteigen muss ihm das Geldbündel aus der Hosentasche gerutscht sein", teilte Polizeisprecher Sönke Petersen mit.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt den "ehrlichen" Finder und hofft, dass dieser das gefundene Geld an einer Polizeidienststelle abgibt. Von einem Finderlohn ist bislang nicht die Rede.

