Die Zeichen dafür sind deutlich zu sehen. Vor allem am unteren Teil der Maispflanzen sind die Blätter verdorrt. „An den Kolben sind auch schon deutliche Folgen der Trockenheit zu sehen. Es sind nicht alle Körner ausgebildet", sagt er nach fachkundigem Blick. „Was wir jetzt in der Region brauchen, wären auf zwei Tage verteilt 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Dann kämen wir beim Mais mit einem blauen Auge davon", schätzt er die Lage ein. Erntebeginn ist Ende September.

Dürre sorgt auch bei Kartoffeln und Zuckerrüben für Ernteverluste

Niederschlag sei dringend erforderlich. Jeder Tag ohne Regen steigere die Verluste. Im durchschnittlichen Maisjahr 2019 lag der durchschnittliche Ertrag in der Region bei 45 Tonnen pro Hektar. Mit Dürreschäden rechnet Clausen ebenfalls bei Zuckerrüben und Kartoffeln. Obwohl er selbst keine Kartoffeln anbaut, hat er als stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes auch Kollegen mit dieser Ausrichtung im Blick. Bei beiden Feldfrüchten rechnet er mit Verlusten von 20 Prozent.

„Problematisch ist nicht nur die Trockenheit. Es gab ungewöhnlich viele Hitzetage mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Sie ließen die Pflanzen ausdörren", betont Clausen. Bodenbearbeitung auf abgeernteten Feldern zum Vorbereiten der nächsten Saat ergäbe bei dieser Lage keinen Sinn. „Nach vier Millimeter Regen von Freitag auf Sonnabend haben wir es versucht. Es ist aber noch so trocken, dass wir nur Staub machen", stellt Clausen am Sonnabendmittag klar.

Dabei hatte das Jahr mit ganz anderen Vorzeichen begonnen. „Im Frühjahr hatten wir ein Nässeproblem“, erinnert er sich. Lange war der Boden zu feucht zum Bearbeiten: „Rüben konnten erst später als sonst gesät werden.“ Durch einen relativ guten Wechsel zwischen Sonnen- und Regenwetter von Mai bis Juli gibt es ein wichtiges Trostpflaster in diesem Jahr. „Die Getreideernte im Altkreis Eckernförde ist durchschnittlich.“

Rund 360 Betriebe gibt es im Dänischen Wohld, den Hüttener Bergen und Schwansen. Für sie bedeutet eine durchschnittliche Ernte eine deutliche Steigerung gegenüber 2019. „Bei Gerste und Weizen gab nur 60 bis 70 Doppelzenter pro Hektar´. Nun liegt die Ernte zwischen 80 und 95 Doppelzenter. Beim Raps waren es im vergangen Jahr unter 30 Doppelzentner und jetzt etwa 40“, bilanziert der 52-Jährige.

Drei Jahre mit Phasen der Trockenheit hintereinander

„Wir hatten jetzt drei Jahre mit ausgedehnten Trockenphasen in Folge. Der Klimawandel ist bei uns Realität“, stellt Clausen fest. Als Mittel, sich darauf einzustellen, sieht er den Einsatz trockenheitsresistente Sorten. Auch durch Vielfalt auf den Äckern reagiert er auf seinem 500 Hektar großen Betrieb auf den Klimawandel: „Es gibt eine siebenjährige Fruchtfolge. Auf Winterweizen folgen Wintergerste, Raps, Winterweizen, Zuckerrüben und schließlich zwei Jahre lang Mais. Der Anbau von fünf unterschiedlichen Feldfrüchten verteilt das Risiko.“ Für Clausen kommt es darauf an, sich pragmatisch den Herausforderungen zu stellen, denn: „Wir müssen mit der Natur leben.“ Corona-Auswirkungen halten und hielten sich bei ihm in Grenzen. „Lediglich wenn Ersatzteile für Maschinen gebraucht wurden, gab es längere Wartezeiten.“

