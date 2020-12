Kaum ist neuer Platz geschaffen, besteht schon wieder Bedarf: Obwohl an der Grundschule Barkelsby in diesem Jahr 150 Quadratmeter angebaut wurden, muss wegen der vielen Anmeldungen nach den Sommerferien Raum für eine zusätzliche Klasse her. Als Behelfslösung soll ein Container dienen.