Lange war es still in der St.-Jürgen-Kirche Gettorf aufgrund der Corona-Pandemie. Jetzt gibt es endlich wieder ein hochkarätiges Konzert. Der Barocktrompeter Hannes Maczay sowie der Organist Tobias Berndt aus Berlin bieten dem Publikum „Himmlische Musik“ am Sonnabend, 29. August.