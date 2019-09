Bundeskanzler Konrad Adenauer war 1958 in Eckernförde. Eigentlich war er bei einem CDU-Parteitag in Kiel zu Gast. Doch dann entschied er sich zu einer Visite in Eckernförde, nicht ganz ohne Grund. In Eckernförde erwarteten ihn 2000 Menschen, doch sie bekamen Adenauer zunächst nur kurz zu Gesicht.