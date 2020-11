Gute Botschaft für Bahnfahrer: In zehn Tagen ist der Bahnhof Gettorf barrierefrei. Am 12. November öffnet der Mittelbahnsteig. Autofahrer müssen auf die Öffnung des Übergangs etwas länger warten. Und ab Montag werden nun doch die großen Linden am Weg zum Bahnhof gefällt. Ein Überblick.