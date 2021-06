Schwedeneck.

Er lebt schon viele Jahre in Dänisch Nienhof, doch am Strand war Matthias Krasa dort zuletzt als junger Mensch: Der 53-Jährige sitzt im Rollstuhl, kommt besagte Treppe mit 45 Stufen nicht eigenständig herunter. „Damals wurde ich getragen“, denkt der gemeindliche Berater für Menschen mit Behinderung beim Ortstermin zurück. Krasa engagiert sich seit Jahren für einen barrierefreien Strandzugang in Dänisch Nienhof – Unterstützung gibt es jetzt vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK), dessen Landesvertretung er leitet. Der Verein kämpfe für „Barrierefreiheit für alle“, Teilhabe und selbstbestimmtes Leben, betont Anita Reichert-Klemm aus dem Bundesvorstand.

Bundesverband rührt fleißig die Werbetrommel

Der Strandzugang für solch ein zauberhaftes Fleckchen Erde wie Dänisch Nienhof dürfe nicht am Geld scheitern. Gerade die Corona-Pandemie habe doch verdeutlicht, wie groß das Verlangen nach Natur sei – das gelte auch für Menschen mit Behinderungen, die jedoch zu oft mit Barrieren zu kämpfen hätten. Um zusätzliche Anschaffung rund um das Projekt zu ermöglichen, werde der Bundesverband fleißig die Werbetrommel rühren, kündigte Anita Reichert-Klemm an.

Gundula Staack (CDU), Vorsitzende des Touristikausschusses in Schwedeneck, fallen spontan ein Strandrollstuhl oder Sitzmöbel ein. Der Bundesverband Polio hat bereits 4000 Euro in Aussicht gestellt. Ebenfalls für zusätzliches Equipment, so Katrin Cornelius. „Man muss doch bloß einmal unglücklich hinfallen“, sagt die Kielerin, „jeder sollte deshalb etwas weiter denken.“ Doch Gegner gibt es bei derartigen Projekten nach der Erfahrung von Anita Reichert-Klemm immer.

„Ich verstehe, dass Bürger die Finanzen der Gemeinde im Blick haben“, sagt Gundula Staack. Allerdings spreche die Kosten-Nutzung-Abwägung ihres Erachtens für das Projekt. „Es geht um Lebensqualität.“

Von einer „ordentlichen Herausforderung für die kleine Gemeinde sprach Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU). Geplant sind die Herrichtung der vorhandenen Treppe, der Bau eines Lifts am jetzigen Niedergang sowie die Errichtung einer Strandplattform mit barrierefreiem Sanitärgebäude nebst DLRG-Gebäude und Kiosk. Um wegen ausufernder Kosten notfalls noch die Reißleine ziehen zu können, wurde eine Ausstiegsklausel vereinbart. Nach grober Schätzung geht es um etwa 1,1 bis 1,2 Million Euro.

Gemeinde Schwedeneck will Kosten ermitteln

Es gebe Zweifel und Gegenwind in Schwedeneck, so der Bürgermeister. „Jetzt wollen wir uns einen genauen Überblick verschaffen.“ Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll ein Planer eine konkrete Kostenermittlung erstellen. Zudem sind Förderungsmöglichkeiten abzuklären.