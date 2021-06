Lindau

Eigentlich sollten die Arbeiten bis Sonnabend, 19. Juni, fertig sein. Wie die Brückeneigentümerin Deutsche Bahn mitteilte, bringen die derzeitigen sommerlichen Temperaturen den Zeitplan in Verzug. Denn erforderliche Betonarbeiten können nur bei moderaten Temperaturen nachts ausgeführt werden. Für Bahnreisende wird während der Sperrung zwischen Eckernförde und Süderbrarup ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten.

Sanierung Schleibrücke Lindaunis: Sommerliche Temperaturen bringen den Zeitplan in Verzug

Als Folge des Neubaus in direkter Nachbarschaft war das Widerlager der Klappbrücke Lindaunis in der vergangenen Woche um fünf Millimeter abgesackt. Deshalb lässt sich der Übergang nicht mehr ordnungsgemäß schließen. Gearbeitet wird im Wortsinn unter Hochdruck. Denn Hydraulikpressen heben die Fahrbahn auf der Nordseite an. Gut 200 Tonnen stemmen sie.

Es klappt es nicht mehr so, wie es sollte

Die Feinjustierung erfolgt mit einer Handpumpe, so Jörn Dieck. Er koordiniert im Auftrag der Brückeneigentümerin Deutsche Bahn die Reparatur. „Es kommt darauf an, dass beim Zuklappen wieder der Riegel passt“, so Dieck. Wie es zu der Panne kam, erklärte Elena Dessauer. Sie überwacht die Brückenneubau in direkter Nachbarschaft. „Wir haben neben dem Widerlager eine Vorbohrung gemacht. Dadurch sackte es leicht ab“, berichtete sie. Und schon klappte es nicht mehr so, wie es sollte. Deshalb kam es am Dienstag vergangener Woche zur Komplettsperrung.

Lindaunisbrücke wird immer wieder kurz für die Schifffahrt geöffnet

Nicht nur der Bahn- und Straßenverkehr mit Radfahrenden und gehenden Passanten sind betroffen. Auch größere Schiffe können nicht mehr zwischen Schleswig und Kappeln auf der Schlei pendeln. Allerdings gab es Dienstag eine Ausnahme, als die Brücke für die Berufsschifffahrt von 15 bis 19 Uhr öffnete. So konnten laut Dessauer auch die „MS Stadt Kappeln“ und die „Wappen von Schleswig“ passieren. Mit ihnen fuhren geschätzt langmastige Segelboote durch die Brücke. Auch am Mittwoch klappte die Brücke kurz für 15 Minuten für Testzwecke auf. Dieses Zeitfenster nutzten ebenfalls einige Boote. Wenn die Brücke wieder in der Waage ist, wird die Position durch Stahlplatten fixiert. Zudem seien dann noch Nacharbeiten nötig.

Wegen der Reparatur passiert derzeit auf der Neubaustelle nichts. „Den Zeitplan bringt es aber nicht durcheinander“, so Dessauer. Denn die neue Brücke soll erst bis Ende 2023 fertig sein: „Unvorhergesehene Pausen sind eingeplant.“ Baustart war im Spätsommer 2020. Inzwischen wurden sichtbare Baufortschritte gemacht. Denn der Damm für die neuen Brücke ist teilweise schon aufgeschüttet. „Insgesamt werden wohl 18000 Kubikmeter bewegt“, schätzte die Baustellenüberwacherin.

An der Nordseite wird gerade eine Stützwand an der Brückenauffahrt gebaut. Damit sie hält, kommen zehn bis 18 Meter dicke Stahlrohre in den Boden. Die gut 100 Jahre alte Brücke wurde in den vergangenen Jahren öfter unerwartet gesperrt. Insbesondere bei hohen Temperaturen gab es Probleme mit dem Klappmechanismus. Durch den gut zehn Meter weiter östlich entstehenden Neubau sollen solche Störungen Geschichte werden. Zudem soll die neue Brücke zwei Fahrstreifen und erstmals einen Geh- und Radweg bekommen. Im September 2020 wurden die Nettokosten mit 73 Millionen Euro beziffert. Wenn der Neubau funktioniert, werde die alte Brücke im Laufe des Jahres 2024 abgebaut. Auf der neuen Brücke erhöhe sich die Geschwindigkeit der Bahn von derzeit Tempo 50 auf 80 und für den Straßenverkehr von 30 auf 50.