Die Holzbrücke in Eckernförde wird gesperrt. Die Brücke im Binnenhafen wird am Donnerstag, 26. September, sowie am Freitag, 27. September, tagsüber gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten am Bohlenbelag der Brücke. Fußgänger müssen über den Steindamm ausweichen, wenn sie den Hafen queren wollen.