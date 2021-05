Der Bauboom in Eckernförde hält unvermindert an. Die Stadt erwartet in den kommenden fünf Jahren insgesamt 1100 neue Wohneinheiten. Für das größte Baugebiet Domsland II im Süden mit allein 300 bis 400 Wohnungen und Einfamilienhäusern startet ein stadtplanerischer Wettbewerb.