Auf Tuchfühlung mit Hühnern, Schweinen & Co. gehen, kleine Experimente wagen oder mal einen Stall ausmisten: Auf Gut Birkenmoor in Schwedeneck gibt die angehende Bauernhofpädagogin Birgitt Nielsen Kindern hautnahe Einblicke ins Landleben. Die aktuelle Corona-Pause erfordert Kreativität und Geduld.

Von Jan Torben Budde