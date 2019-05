Damp

Die Bäume im Ruheforst Damp sind offenbar wahllos gefällt worden. Die Täter legten die Axt an und ließen die Buchen im Anschluss Ruheforst Damp liegen. "Das Fällen dieser Buchen dürfte nicht unbemerkt geblieben sein", so Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster. Wie die Täter vorgegangen sind und weshalb sie nicht an dem Holz interessiert waren, ist noch unbekannt.

Ruheforst Damp : Schaden liegt bei fast 40.000 Euro

Die Polizei beziffert den Wert der Bäume auf 38.600 Euro. Der Tatzeitraum wird auf 1. Februar bis 15. März eingeschränkt. Zeugen sollen sich bei der Polizeistation in Damp unter Tel. 04352/3074000 melden.





Eine Ruhestätte im Wald, naturnah und dazu pflegeleicht für die Hinterbliebenen: Das interessiert zunehmend mehr Menschen. Im Dänischen Wohld gibt es derzeit gleich drei Bestattungswald-Projekte – allerdings in sehr unterschiedlichen Stadien. Die potenzielle Kundschaft: aus Kiel und dem Umland. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Bestattungswälder im Dänischen Wohld





