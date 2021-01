Eckernförde

"Achtung Baumfällung!", signalsiert das Schild am viel frequentierten Fahr- und Fußweg vom Parkplatz zum Bahnhof. "Schon wieder Bäume weg", denken sich Passanten und mustern den Wagen mit der Hubbühne skeptisch. Weil es Pläne für ein Parkhaus am Grünen Weg gibt, reagieren die Eckernförder gerade sehr sensibel. Dass für den geplanten Kinostandort Schulweg und das Parkhaus Grüner Weg zunächst öffentliches Grün fallen muss, ist auch politisch ein Streitpunkt.

"Keine Sorge. Hier wird kein Baum gefällt. Ich mache nur die Pappeln hübsch und sicher", sagt Simon Bertsch lächelnd. Dann nickt er seinem Bruder Jonas zu, steigt in den Korb des Hubwagens und sichert sich für die Fahrt nach oben. Auch der Bruder trägt Helm mit Funk. Er passt am Boden auf, während Simon um die 30 Meter hohen Wipfel schwebt und sie auslichtet.

Anzeige

Bevor Simon die Säge ansetzt, gibt er "okay", sobald weder Fußgänger noch Autos der Pappel gefährlich nah kommen. Nach kurzem Kreischen der Motorsäge oder Sägen per Hand mit scharfem Gerät am langen Stiel kommt ein großer Ast oder auch nur ein kleinen Büdel Zweige von oben geflogen. Jonas räumt dann alles schnell aus dem Weg - und weiter geht es.

Der Baumpfleger von Eckernförde ist auch Kletterexperte

Was simpel anmutet, erfordert Sachverstand und körperliche Fitness. Schnelles Erklimmen von Stämmen und Klettern am Seil in hohen verzweigten Baumkronen ist Teil des Jobs. Bei dieser Pappel ist es nicht angesagt. Der mehrstämmige, vermutlich 40 bis 50 Jahre alte Baum würde das zu zeitaufwändig machen.

Wie wird man Baumpfleger?

"Diesen Beruf kann man nicht klassisch erlernen. Trotzdem man muss sehr viele Ausbildungsstunden und Prüfungen absolvieren. Gute botanische und ökologische Kenntnisse sind unerlässlich. Zusätzlich bringen die Anwärter Erfahrung aus einem grünen Beruf mit, zum Beispiel aus der Landschaftspflege, Gärtnerei oder Landwirtschaft", erläutert Simon Bertsch. "Ich bin gelernter Schäfer und habe zudem jahrelang bei meinen zweiten Bruder, der ebenfalls selbstständiger Baumpfleger ist, gearbeitet."

Die Absicht Deutschlands, seinen Job zum separaten dreijährigen Ausbildungsberuf zu erheben, habe sich auf europäischer Ebene nicht durchgesetzen können, erläutert er weiter. "Seit Januar 2021 kann man sich stattdessen zum European Treeworker qualifizieren. Meine Ausbildung erfüllt diese Kriterien. Diese Qualifikation ist ab sofort internationaler Standard."

Baumpfleger Simon Bertsch arbeitet auch an Windkraftanlagen in großer Höhe

Bertsch bringt noch etwas ein in seine eigene kleine Firma in Flensburg: Er ist auch Industriekletterer. "Beim Rückbau des Kieler Kohlekraftwerks war ich an der Entfernung der Schlacken am Schornstein beteiligt. Und ich arbeite sehr oft an Windkraftanlagen."

Ist er da immer schwindelfrei? "Ja. Aber wenn ich oben in über 100 Meter Höhe aus der Windkraftanlage ins Freie klettere, kostet es trotz doppelter Seilsicherung ein bisschen Überwindung", gibt er zu. "Der erste Moment ist spezielle, wird aber mit grandiosen Ausblick belohnt." Dagegen sind die 30 Meter hohen Bäume am Grünen Weg der Lacher, oder?

"Nein. Hier ist die Herausforderung zu schneiden, dass die natürliche Wuchsform erhalten bleibt, totes und krankes Holz entfernt wird und vom gesunden nur so viel genommen wird, dass mehr Licht in die Krone fällt, der Baum profitiert und nicht zu viel Energie fürs Heilen der Wunden verbraucht. Wir pflegen Bäume, damit sie lange leben." Vorab prüft er Bäume auf den generellen Zustand und Standsicherheit.

Stadtgärtnerei Eckernförde hat den Baumpfleger unter Vertrag

Bei regelmäßigen Begehungen hat auch das Team der Eckernförder Stadtgärtnerei schon kritische Blicke auf alle Bäume im öffentlichen Raum geworfen. " Simon Bertsch, den wir unter Vertrag haben, bekommt von uns die Liste, wo Pflege ansteht", erläutert Chefin Sylvia Bent.

"Diesmal waren acht Bäume am Grünen Weg dran. ein ganz keliner folgt am Noor. Wir selbst hatten und haben jetzt auch andere Schnittarbeiten an Gehölzen an den Sportplätzen, am Schulzentrum, an der Schleswig Straße zu erledigen. Dor müssen wir das Schnittgut auch schreddern und abholen." Das 20-köpfige Team, das im Sommer für außergewöhnliche Pflanzungen in Parks, an Promenaden, Straßen und auf Verkehrsinseln viel Lob bekommt, "ist auch jetzt voll ausgelastet", bestätigt Bent.

Autofahrer und Fußgänger behindern Gehölzschnitt in Eckernförde öfter

Am Grünen Weg ist Bertsch jetzt fast fertig. An diesem Tag haben er und sein Bruder Glück gehabt. Die Sonne strahlt, der starke Wind, der am Vortag über Eckernförde fegte, hat nachgelassen, die parkenden Autos unter der Pappel waren endlich fort. "Das ist nämlich immer so eine Sache", ergänzt Jonas. "Tagelang kamen wir hier nicht voran trotz der Schilder, die wir längst vorher aufgestellt hatte. Die Leute gehen oder fahren trotzdem durch die Gefahrenzone. Gestern waren Passanten in der City ein Problem, obwohl aufgrund der Pandemie so wenig los ist."

Steigt er beim nächsten Baumschnitt in die Krone und Simon sichert? "Nein. Ich bin der Assistent", antwortet er. "Im Hauptberuf bin ich bin selbstständiger Koch. Wegen Corona ruht das Geschäft aber weitgehend. So bin ich glücklich, um so öfter mit Simon an der frischen Luft zu arbeiten und mich nicht zu grämen, dass meine berufliche Leidenschaft Pause hat."