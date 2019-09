Bissig bis blauäugig, so wird Axel Prahl angekündigt. Beim Auftritt mit dem Inselorchester „räsoniert, randaliert, säuselt, seufzt, rührt und verführt“ der Musiker und Schauspieler am Donnerstag, 3. Oktober, um 20 Uhr in der Eckernförder Stadthalle. Im Interview kündigt Prahl eine Weltpremiere an.