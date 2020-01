Schiefkoppel: Baustart verzögert sich

Eckernförde

Nach dem bisherigen Plan hätten die Bagger Anfang dieses Jahres anrücken sollen, um Versorgungsleitungen und Straßen zu bauen. Doch daraus wird nun nichts. „Das Bebauungsplanverfahren hat sich verzögert“, sagte Projektleiterin Bettina Hansen von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein auf Nachfrage.

Schiefkoppel Süd – wegen des gleichnamigen Gebiets nebenan auch Schiefkoppel II genannt – ist das letzte große Baugebiet Eckernfördes. Entsprechend groß ist die Zahl der Interessenten, die dort ein Haus errichten wollen.

Mehr als 800 potenzielle Käufer stehen inzwischen auf der Liste der Landgesellschaft. Rund 100 Grundstücke sind zu vergeben, sobald die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sind. Erst dann steht der Quadratmeter-Preis fest und die Interessenten werden informiert.

Schiefkoppel Süd erst später für Hausbau bereit

Die Anwärter müssen sich nun in Geduld üben, um mindestens ein halbes Jahr. Bislang war die Landgesellschaft davon ausgegangen, dass der Bau der Häuser im ersten Halbjahr 2021 beginnen kann. Das verschiebe sich nun in den Herbst oder möglicherweise sogar ins Frühjahr 2022.

Hintergrund für den Verzug ist, dass das Beteiligungsverfahren wiederholt werden muss, zumindest in einem Punkt. Dabei geht es um den ökologischen Teil-Ausgleich für die Versiegelung im Gebiet Schiefkoppel Süd. „Wir konnten eine Fläche nicht ankaufen, die wir dafür vorgesehen hatten“, so Bettina Hansen.

Ausgleichsfläche in Kosel

Nun wird in einem anderen Gebiet Ausgleich geschaffen, unter anderem auf 16.000 Quadratmetern in einem Ökoflächen-Areal am Kollsee in Kosel. Doch das muss auch so im Bebauungsplan ausgelegt werden, damit alle Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahme dazu abgeben können. Das betrifft allein 30 bis 40 Behörden.

Daran führt laut Bettina Hansen kein Weg vorbei. „Wir wollen keine Formfehler riskieren, sonst wäre das ganze Projekt angreifbar“, sagte sie.

Bauamtsleiter Timm Orth bestätigte: „Alles ist genehmigt, nur dieser eine Punkt muss korrigiert werden. Wir klären gerade intern, ob eine Teilauslegung möglich ist oder gesamte Bebauungsplan erneut ins Beteiligungsverfahren muss.“

Eckernförder Bauamt rechnet mit Planungsrecht im Sommer 2020

Zunächst muss die Politik darüber entscheiden. Deshalb kommt die Schiefkoppel Süd erneut auf die Tagesordnung des Bauausschusses Ende Januar, später befasst sich die Ratsversammlung damit. Timm Orth rechnet nicht mit weiteren Vezögerungen. „Ich gehe davon aus, dass zur Jahresmitte Planungsrecht vorliegt“, sagte er.

Dann kann laut Bettina Hansen die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten erfolgen. „Wegen der Größe des Gebiets planen wir mit zwölf bis 15 Monaten Bauzeit“, so Hansen. Im Herbst könnte es losgehen. Auf der Schiefkoppel Süd sollen später etwa 90 Einzel- und Doppelhäuser sowie fünf Mehrfamilienhäuser und ein Kindergarten stehen.

