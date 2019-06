Dicke Luft in Schwedeneck: Jörg Weimer (SPD), Gemeindevertreter, Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister, hat seine Ämter niedergelegt. Als Grund gibt der 55-Jährige die umstrittene Einrichtung einer Krippengruppe für Schwedenecker Kinder in der Nachbargemeinde Dänischenhagen an.