Bei Sig Sauer ruht die Produktion

Die Belegschaft sei zunächst bis Freitag beurlaubt, so Castagne. Die Entscheidung sei erst in der Nacht zu Mittwoch gefallen und auch für ihn schwer gewesen.

Castagne betonte, dass die Mitarbeiter weiterhin ihre Gehälter bekommen. Die Konten des Unternehmens sind ihm zufolge zwar gesperrt, aber als Teil eines größeren Konzerns seien die monatlichen Überweisungen gesichert. "Dafür finden wir eine Lösung."

Konten und Waffen wurden in Eckernförde gesperrt

Nachdem die Staatsanwaltschaft am Dienstag in dem Unternehmen Vermögenswerte von 7,4 Millionen Euro gesichert hatte, hieß es zunächst, dass die Fertigung weiterlaufen kann. "Wir haben keine Produktionsmittel beschlagnahmt", sagte Oberstaatsanwalt Henning Hadeler am Dienstag.

Tim Castagne betonte am Mittwoch jedoch, dass es nicht möglich sei, Waffen herzustellen, ohne über Barmittel zu verfügen. Geld sei aber zum Beispiel nötig, um bei Ausfall einer Maschine reagieren zu können.

Die Staatsanwaltschaft habe nicht nur die Konten des Unternehmens, sondern auch den Fertigwarenbestand gesperrt. Die Waffen, die zur Auslieferung bereit lagen, befinden sich ihm zufolge nun in einem Bereich, "an den wir nicht herankommen".

Sig Sauer hät Vermögensarrest für unverhältnismäßig

Das habe zur Folge, dass er derzeit auch keine Mitarbeiter für Verpackung und Versand benötige. Die Geschäftsführung nutze nun die nächsten Tage, um einen Plan zu erarbeiten, wie unter den Bedingungen weitergearbeitet werden kann.

Die Staatsanwaltschaft war am Dienstag bei dem Unternehmen angerückt. Sie wollte Forderungen aus einem Urteil wegen illegaler Waffenlieferungen nach Kolumbien sichern.

Sig Sauer "betrachtet die Maßnahmen als unverhältnismäßig. Es gab im Vorfeld das Angebot, zur Sicherung der nicht rechtskräftigen Einziehungssummen eine Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft herbeizuführen", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

"Sozialverträglicher Abschluss für Mitarbeiter in Gefahr"

Doch die Behörde sei darauf nicht eingegangen. Stattdessen sei sie nun mit 20 Mitarbeitern angerückt. "Das war klar eine Machtgebärde", so Tim Castagne.

Durch den Vermögensarrest werde "es dem Unternehmen nunmehr deutlich erschwert, im Zuge der geplanten Schließung für die Mitarbeiter einen sozialverträglichen Abschluss zu erwirtschaften", so Castagne.

Oberstaatsanwalt Henning Hadeler betonte am Mittwoch: "Die Vermögenssicherung ist eine Anordnung des Landgerichts Kiel gewesen. Die Ursache liegt in der unternehmerischen Entscheidung, den Betrieb in Eckernförde einzustellen." Das habe das Unternehmen am 4. Juni per Pressemitteilung mitgeteilt.

Theoretisch hätte das Landgericht die Vermögenssicherung schon früher anordnen können. Das Unternehmen habe zwar das Gespräch gesucht, aber keine konkreten Angebote zur Vermögenssicherung gemacht, so Hadeler.

