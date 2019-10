Ab Freitagabend, 25. Oktober, ist die gesamte Ortslage Neuwittenbek - nicht nur ein Teil wie bisher - voll gesperrt. Im Zuge der Bauarbeiten an der Kreisstraße 90 bringen die Straßenbauer in der Nacht die Bitumenemulison auf. Am Sonnabend bekommt die gesamte Ortsdurchfahrt die zweite Deckschicht.