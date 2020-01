Beirat will mehr Barrierefreiheit

Die Imland-Klinik erwartet in Kürze Gewissheit über die beiden Coronavirus-Verdachtsfälle, die derzeit am Standort Eckernförde unter Quarantäne stehen. Die Klinikleitung rechnet mit dem Laborergebnis noch am Freitag oder Sonnabend, heißt es in einer Mitteilung. Den zwei Patientinnen gehe es gut.