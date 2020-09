Eckernförde

Dies hatte Mitte Juni der Bauausschuss auf Antrag von CDU, SSW und FDP entschieden. Öffentliche Parkplätze in weiten Teilen der Innenstadt sollen demnach in Stellflächen für Anwohner und Menschen mit Behinderungen umgewidmet werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Altstadt vom Verkehr zu entlasten und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Altstadt soll weiterhin für Anlieger anfahrbar bleiben, diese werden dort aber keine öffentlichen Parkplätze mehr vorfinden und müssen auf Parkbereiche am Innenstadtrand ausweichen.

SPD sieht neue Aspekte

Die SPD-Fraktion wies darauf hin, dass der Beschluss durch die Verwaltung in der Juni-Sitzung konkretisiert worden war. „Das war für uns neu, das müssen wir diskutieren“, forderte der Fraktionsvorsitzende Jürgen Neumann. Bürgermeister Jörg Sibbel erläuterte, dass sich die Ausweisung öffentlicher Parkplätze für Anwohner aus der Präsentation der Verwaltung im März-Bauausschuss ergebe. „Das haben wir so dargestellt – der Hinweis erfolgte noch vor der Abstimmung.“

Anzeige

Grüne wollen keine "Rolle rückwärts"

Der Antrag der SPD, den Beschluss auszusetzen, um zuvor Bewohner, Gewerbetreibende und andere Betroffene zu konsultieren sowie die Fortschreibung des Parkraumkonzepts abzuwarten, fand im Ausschuss keine Mehrheit. Der Bauausschussvorsitzende Sören Vollert (Grüne) warnte vor einer „Rolle rückwärts“. Er verwies auf die vielen Touristen, die auf der Suche nach einem Parkplatz durch die Innenstadt kurvten und auf die Zahl von 300 bis 350 Anwohnerparkberechtigten, die das derzeitige Angebot der Anwohnerparkplätze deutlich übersteige. „Besucher können am Rand parken, Anwohner fahren in die Innenstadt“, brachte er es auf eine kurze Formel. „Nächste Saison werden wir sehen, ob sich der Erfolg einstellt.“

Weitere KN+ Artikel

Gleis III lässt noch auf sich warten

Frauke Piechatzek ( SPD) appellierte, für umgewidmete öffentliche Innenstadtparkplätze zuvor Ersatz am Rand zu schaffen. „Wenn die kostenlos sind, dann parken die Leute da auch.“ Derzeit aber würden Besucher sogar an der Hafenspitze und auf nicht gekennzeichnete Flächen am Hafen ihre Autos abstellen. Baubeginn für eine Parkpalette auf dem Gleis III am Bahnhof mit 180 Stellplätzen ist allerdings erst für 2021 zu erwarten. Und ob diese Plätze kostenfrei werden, erscheint fraglich.

Über 100 Parkplätze verschwunden

Zum aktualisierten Parkraumkonzept sollen die Gutachter im November einen Zwischenbericht geben. Sibbel rechnet nicht damit, dass dabei ein hoher Bedarf an Innenstadt-Parkplätze herauskommt. Die letzten Parkraumkonzepte hätten eine Auslastung außerhalb von Sonderveranstaltungen von 52 bis 56 Prozent ergeben. Seit 2018 entsteht ein Minus von 102 Stellplätzen in der Innenstadt: durch das neue Noor-Parkdeck als Ersatz des Aldi-Parkdecks (-31), die Neumarkierung der Parkplätze Rathaus/ Rewe (-17) und Exer (-21) sowie den Wegfall des Parkplatzes Steindamm (-33) im Zuge der geplanten Nooröffnung. Die Spitzen des Parkdrucks müssten politisch bewertet werden, so der Bürgermeister.

Eine Hintertür bleibt offen

Beispiele der neuen Innenstadt-Beschilderung „Anlieger frei, keine öffentlichen Parkplätze“ will die Verwaltung in der nächsten Bauausschuss-Sitzung vorstellen. Eine Hintertür ließ sich die Politik noch offen: „Wenn es nicht funktioniert, bauen wir die Schilder wieder ab“, sagte Rainer Bosse (SSW). Katharina Heldt ( CDU) empfahl, das Konzept für die Verkehrsberuhigung noch einmal in einer Einwohnerversammlung vorzustellen.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier